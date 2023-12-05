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Afyonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Afyonspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'u evinde konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Takımın eksik oyuncusu bulunmuyor.

Afyonspor ligin 17. haftasında evinde konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 17. haftasında Zafer Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. Afyonspor'lu oyuncular, bu maçtan da galibiyet almak için çalışmalarına başladı. Bugün yapılan antrenmanla ilk çalışmasını yapan futbolcularda eksik yok. Afyonspor'lu Pazar günü saat 14.00'te başlayacak maçı da kazanırsa puanını 23'e çıkaracak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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