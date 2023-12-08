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Afyonspor, Bursaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Bursaspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Antrenmanda alacaklarını tahsil edemedikleri için sözleşmeleri feshedilen oyuncular yer almadı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu evinde ağırlayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Antrenman Kocatepe Spor Kompleksinde teknik direktör Sinan Yücer gözetiminde yapıldı. Kondisyon ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maç ile devam etti. Mor beyazlılarda alacaklarını tahsil edemedikleri için sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih eden Ergin Keleş, Eray Akar ve Mehmet Alaeddinoğlu yer almadı.

Afyonspor, 10 Aralık Pazar günü Zafer Stadında Bursaspor'u konuk edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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