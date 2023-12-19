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Afyonspor, Bucaspor 1928 maçı için hazır

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TFF 2. Lig'de 10. sırada yer alan Afyonspor, Bucaspor 1928 maçı için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma yarın saat 14.00'te Yeni Buca Stadyumunda oynanacak.

23 puan ile TFF 2. Lig' de 10. sırada yer alan Afyonspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 18. haftasında deplasmanda Bucaspor 1928'e konuk olacak. Mor beyazlı ekip 20 Aralık Çarşamba günü (yarın) saat 14.00' da Yeni Buca Stadyumunda oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Ekip karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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