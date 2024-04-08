Afyonspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor mağlubiyeti sonrası ligde geriledi
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, geçtiğimiz hafta sonu aldığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor mağlubiyeti sonrası ligde 15. sıraya geriledi.
Mor beyazlı ekip İstanbul deplasmanından eli bol döndü. Afyonspor, rakibine 4 golle boyun eğerek sahadan mağlubiyetle ayrılırken, bu sonucun ardından ligdeki yerini de koruyamayarak 12. sıradan 15. sıraya geriledi.
Afyonspor ligin 35. haftasında ise kendi evinde Ankara Demirspor'u konuk edecek. - AFYONKARAHİSAR