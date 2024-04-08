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Afyonspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor mağlubiyeti sonrası ligde geriledi

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, geçtiğimiz hafta sonu aldığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor mağlubiyeti sonrası ligde 15. sıraya geriledi.

Mor beyazlı ekip İstanbul deplasmanından eli bol döndü. Afyonspor, rakibine 4 golle boyun eğerek sahadan mağlubiyetle ayrılırken, bu sonucun ardından ligdeki yerini de koruyamayarak 12. sıradan 15. sıraya geriledi.

Afyonspor ligin 35. haftasında ise kendi evinde Ankara Demirspor'u konuk edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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