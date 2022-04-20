Afyonspor, Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı

BAYBURT (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenman Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminden yapıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

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