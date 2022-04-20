Afyonspor, Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Afyonspor, Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı.

BAYBURT (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Bayburt Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenman Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminden yapıldı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayburt, Güneş, Spor, Haberler

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