Afyonspor antrenmanları sürüyor TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor. Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenmana takıma yeni dahil olan genç futbolcularda katıldı. Kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara dayanıklılık çalışması da yapıldı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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