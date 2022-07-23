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Afyonspor antrenmanları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor antrenmanları sürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.

Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenmana takıma yeni dahil olan genç futbolcularda katıldı. Kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara dayanıklılık çalışması da yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

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