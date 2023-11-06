Afyonspor Ankaraspor maçında berabere kaldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Ankaraspor maçında berabere kalarak deplasmandan 1 puan ile döndü. Teknik direktörsüz geçen 3 haftanın ardından Sinan Yücer ile anlaşan Afyonspor, Ankaraspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve puanını 10'a yükseltti.

TFF 2. Lig ekiplerinde Afyonspor geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Ankaraspor maçında berabere kalarak deplasmandan 1 puan ile döndü.

Uzun yaklaşık 3 hafta teknik direktör olmadan yoluna devam eden Afyonspor geçtiğimiz hafta sonu Sinan Yücer ile anlaşma vardı. Mor beyazlılar uzun bir sürenin ardından sahaya Teknik Direktör Sinan Yücer ile çıktı. Zorlu Ankaraspor deplasmanında 0-0 berabere kalan Afyonspor deplasmandan 1 puan koparmayı başardı. Bu sonucu ardından ligde 14. sıradaki yerini koruyan Afyonspor puanını ise 10'a yükseltti. - AFYONKARAHİSAR