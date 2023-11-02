Afyonspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Ankaraspor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Mor beyazlı ekip, ligdeki kötü performansına rağmen hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip 5 Kasım Pazar günü Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Afyonspor'da teknik direktörü sorunu ise devam ediyor. Ligde kötü bir performans gösteren mor beyazlılar 9 puan ile 14. sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR