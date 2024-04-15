Afyonspor Ankara Demirspor'u yenerek düşme hattından uzaklaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu aldığı Ankara Demirspor galibiyeti ile 13. sıraya yükselerek düşme hattından bir adım daha uzaklaştı.

Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sonu evinde ağırladığı Ankara Demirspor'u 3-0 yenerek üç puanı kaptı. Jetler bu sonucun ardından puanını 38'e yükselterek düşme 13. sıraya tırmandı. Alınan galibiyetin ardından Afyonspor düşme hattından bir adım daha uzaklaşırken, ligin 36. Haftasında ise Afyonspor, ligde 18. sırada bulunan Bursaspor'a konuk olacak. - AFYONKARAHİSAR