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Afyonspor, Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 16. haftasında Ankara deplasmanında Demirspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Afyonspor, 2 Kasım Cumartesi günü oynanacak maça hazır.

Afyonspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, ligin 16. haftasında Ankara deplasmanında Demirspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki yan sahalarda ve Mustafa Abi Spor Salonu'nda gerçekleştiren Afyonspor, hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Afyonspor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de TCDD Ankara Demirspor Stadyumu'nda oynayacağı Demirspor maçını Hasan Kaçar yönetecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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