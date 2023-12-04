Afyonspor, Ankara Demirspor maçından 1 puan alarak puanını 20'ye çıkardı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynadığı Ankara Demirspor maçından 1 puan alarak ligdeki puanını 20'ye çıkardı.

Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 17. haftasında evinde Bursaspor'u konuk edecek. Maçın hazırlıklarına yarın başlayacak olan Afyonspor'da eksik yok. Ankara Demirspor maçından alınan 1 puanla takımda moraller yerinde. Puanını 20'ye çıkaran Afyonspor'da Bursaspor maçını da galibiyetle tamamlamak için çalışmalar yarın başlayacak. Afyonspor Bursaspor maçını da kazanırsa 6 maçta yenilmezlik serisini sürdürmüş olacak ve puanını 23'e çıkaracak. - AFYONKARAHİSAR