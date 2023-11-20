Afyonspor Altınordu'yu 1-0 Yendi

Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynadığı Altınordu maçını 1-0 yenerek evine 3 puan ile döndü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 14. haftasında Altınordu'ya konuk oldu. Maça iki ekipte etkili başlarken ilk yarı özellikle orta sahada top kayıpları ile geçti. İki ekipte zaman zaman girdiği ataklarda gol bulamadı. İkinci yarıda ise Afyonspor kaptanla golünü kaydetti. 64. dakikada Afyonspor atağında Ergin Keleş attığı golle, takımının öne geçmesini sağladı. Altınorda karşısında kaptanın golüyle 1-0 kazanan Afyonspor, ligde puanını 16'ya yükseltip 11. Sıraya yerleşti. - AFYONKARAHİSAR