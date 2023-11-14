Afyonspor, Altınordu maçının hazırlıklarına devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Afyonspor, ligin 14. haftasında Altınordu'ya konuk olacak. Maçın hazırlıklarına başlayan Afyonspor'da eksik olmadığı belirtildi. Afyonspor 13 puan ile ligde 12. sırada bulunurken, Lig'de toplamda 12 maça çıkan Altınordu, 2 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı. Toplamda 15 gol atan Altınordu, kalesini de 14 gole karşı koruyamadı. 1 gol averajı bulunan Altınordu'nun hanesinden ise 11 puanı var. - AFYONKARAHİSAR