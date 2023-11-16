Afyonspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Altınordu maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sinan Yücel gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan Afyonspor, ligdeki çıkış grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mor beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman Teknik Direktör Sinan Yücel gözetiminde gerçekleştirdi. Afyonspor karşılaşmayı kazanarak ligde son iki haftadır yakaladığı çıkış grafiğini sürdürmek istiyor. - AFYONKARAHİSAR