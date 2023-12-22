Afyonspor Adıyaman FK'yı yenerek devre arasına 3 puan ile girmek istiyor

Afyonspor hafta sonu evinde ağırlayacağı Adıyaman FK'yı yenerek ligdeki devre arasına 3 puan ile girmek istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 19. haftasında evinde Adıyaman FK'yı konuk edecek. Maçın hazırlıklarına başlayan Afyonspor, sabah saatlerinde ilk antrenmanını yaptı. Afyonspor, ilk yarının son maçı olan Adıyaman maçını kazanarak devre arasına galibiyet ile girmek istiyor.

Afyonspor 24 puan ile 10. sırada buluyor. - AFYONKARAHİSAR