Afyonspor 5 futbolcuyla birden sözleşme imzaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonspor 5 futbolcuyla birden sözleşme imzaladı

Afyonspor 5 futbolcuyla birden sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor alt yapıdan yetişen 5 isimle sözleşme imzaladı.

 - Güncelleme:

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor alt yapıdan yetişen 5 isimle sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren mor beyazlı ekip bir taraftan da transfere hız verdi. Transfer çalışmaları çerçevesinde jetler alt yapıda yetişen altyapımızda yetişen, Ramazan Kaya (stoper), Hüseyin İçlek (stoper), Emirhan Sefa Öz (orta saha) Emre Dayan (sağ bek) ve Mustafa Erkasap (sol kanat) ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title