Afyonspor 5-1 Eskişehirspor'a Mağlup Oldu

TFF 3. Lig'in 8. haftasında Afyonspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'a 5-1 mağlup oldu.

TF 3. Lig'in 8. haftasında Afyonspor ile Eskişehirspor Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip Batuhan Doğrukıran'ın 5 ve 20. dakikalarda ve İsmail Kulet'in ise 34. dakikada attığı gollerle 3-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Afyonspor ağlarını 55. dakikada Batuhan Doğrukıran bir kez daha havalandırdı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ise sahneye bu defa Akın Akman çıktı. Akman karşılaşmanın 5. golünü attı. 80. dakikada Afyonspor'da Ali Eray Bozkurt skoru 5-1'e getiren golü attı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR