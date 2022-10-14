Afyonspor, 3 puan özlemine son vermek istiyor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçından 3 puanla dönerek, haftalardır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçından 3 puanla dönerek, haftalardır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Mor beyazlı ekip son 5 resmi maçında galibiyet yüzü görmezken, adeta 3 puana hasret kaldı. Karşılaşma için 21 kişilik kadroyla Mersin'e giden Afyonspor'da hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Jetler karşılaşmadan 3 puanı alıp ligde de üst sıralara tırmanmak istiyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor