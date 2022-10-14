Afyonspor, 3 puan özlemine son vermek istiyor Spor Haberleri TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçından 3 puanla dönerek, haftalardır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçından 3 puanla dönerek, haftalardır süren galibiyet hasretine son vermek istiyor. Mor beyazlı ekip son 5 resmi maçında galibiyet yüzü görmezken, adeta 3 puana hasret kaldı. Karşılaşma için 21 kişilik kadroyla Mersin'e giden Afyonspor'da hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Jetler karşılaşmadan 3 puanı alıp ligde de üst sıralara tırmanmak istiyor. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Tarsus Spor Haberler

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