Afyonspor, 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Mor beyazlı ekip hafta sonu ligin 32. haftasında 24 Erzincanspor'a konuk olacak. Afyonspor karşılaşmanın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Korap Palaz gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, ardından yapılan düz koşu ve çift kale maçla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor