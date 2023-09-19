Afyonspor, 1461 Trabzon'un Konuğu Olacak
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu 1461 Trabzon ile karşılaşacak. Afyonspor, maçın hazırlıklarına antrenmanlarla başladı. Takımın ligdeki durumu ise 8. sırada bulunuyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu 1461 Trabzon'un konuğu olacak.
Mor beyazlı ekip ligin 5. haftasında 1461 Trabzon'a konuk olacak. Jetlerinde bugün yapacağı ilk antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlaması bekleniyor. 5 puanla ligde 8. sırada bulunan Afyonspor'un rakibi 1461 Trabzon ise 4 puan ile ligde 10. sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor