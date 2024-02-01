Afyonspor, 1461 Trabzon'u evinde ağırlayacak

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu evinde 1461 Trabzon'u ağırlayacak.

Mor beyazlı ekip ligin 24. haftasında 1461 Trabzon'u konuk edecek. 4 Şubat Pazar günü Zafer Stadında oynanacak maçın hazırlıklarına devam eden Afyonspor 29 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. 42 puanı bulunan 1461 Trabzon ise ligde 4. sırada yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR