Afyonspor, 1461 Trabzon'u evinde ağırlayacak
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde 1461 Trabzon'u konuk edecek. Afyonspor 9. sırada bulunurken, 1461 Trabzon ise 4. sırada yer alıyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu evinde 1461 Trabzon'u ağırlayacak.
Mor beyazlı ekip ligin 24. haftasında 1461 Trabzon'u konuk edecek. 4 Şubat Pazar günü Zafer Stadında oynanacak maçın hazırlıklarına devam eden Afyonspor 29 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. 42 puanı bulunan 1461 Trabzon ise ligde 4. sırada yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR