Afyonspor, 1461 Trabzon maçı için yola çıktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon maçı için kentten ayrıldı. Mor beyazlı ekip, ligde 4 puan ile 10. sırada bulunan 1461 Trabzon'a konuk olacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon maçı için kentten ayrıldı.

Ligin 5. haftasında 5 puanla 8. sırada yer alan mor beyazlı ekip ligde 4 puan ile 10' ncu sırada bulunan 1461 Trabzon'a konuk olacak. Dün yaptığı son antrenmanın ardından jetler bu sabah karşılaşma için kentten ayrıldı. Mor beyazlı ekibin deplasmanda oynayacağı müsabaka hafta sonu saat 15.00'da oynanacak. - AFYONKARAHİSAR