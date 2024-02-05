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Afyonspor, 1461 Trabzon'a yenilerek 10. sıraya geriledi

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, evinde 1461 Trabzon'a yenilerek ligde 10. sıraya geriledi. Afyonspor'un averajı da eksi 4'e düştü.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu evinde aldığı 1461 Trabzon yenilgisinin ardından ligde 10. sıraya geriledi.

Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sonu sahasında 1461 Trabzon'u konuk etti. Karşılaşma konuk takımını 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Bu sonucu ardından Afyonspor 28 puanda kalıp ligde ise 9. sıradan 10. sıraya geriledi. Jetlerin ayrıca averajı da eksi 4'e düştü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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