Afyonspor, 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig'de Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynadığı 1461 Trabzon'a 3-0 mağlup oldu. Mor beyazlılar, 1461 Trabzon deplasmanından eli boş döndü. Deplasmanda oynana maçı ev sahibi takım 3-0 kazandı. 1461 Trabzon 69, 81 ve 88'nci dakikalarda bulduğu gollerle birlikte sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mor beyazlı ekip 5 puanla 11. sırada yer alırken, önümüzdeki hafta sonu 12 puanla 2. sırada yer alan Esenlerspor ile karsı karşıya gelecek. - AFYONKARAHİSAR