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Afyonkarahisarlı Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti

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Nihat Karabacak uzun atlamada Türkiye ikincisi olurken, Hayrunnisa Güleç triatlon branşında Türkiye şampiyonu oldu. Şehrin spor potansiyelini gösteren sporcular, destek verenlere teşekkür etti.

Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular büyük başarı elde etti.

Nihat Karabacak, uzun atlamada Türkiye ikincisi olurken, Hayrunnisa Güleç U14 Türkiye Şampiyonası'nda triatlon branşında Türkiye şampiyonu oldu. Güleç, ayrıca 800 metrede kişisel en iyi derecesini koştu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuların bu başarılarının şehrin spor potansiyelini gösterdiğini belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.

Karabacak, "Bu başarı, antrenörlerim ve ailemin desteğiyle mümkün oldu. Daha büyük hedeflerim var," dedi. Güleç ise, "Çok çalıştım ve karşılığını aldım. Destek olan herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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