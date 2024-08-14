Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisarlı Sporcu Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Abay, gençler kategorisinde üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti.

Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası, birbirinden yetenekli sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne olurken, 120 sporcunun mücadele ettiği bu önemli turnuvada Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Abay üçüncü oldu.

Afyonkarahisar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nü temsilen 5 sporcu, bir antrenör ve bir idareci yer aldı. Bu zorlu turnuvada, Afyonkarahisar'ın gururu Ahmet Abay, gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Satranç Şampiyonası, sporcuların strateji, zeka ve sabır gerektiren mücadeleleriyle dikkat çeken bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Bu yılki turnuvada Ahmet Abay, gösterdiği üstün performansla adından söz ettirdi. Turnuva boyunca rakipleri karşısında sergilediği soğukkanlılık ve stratejik hamlelerle üçüncülük elde ederek büyük bir başarı kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ahmet Abay'ın bu başarısını takdirle karşıladı ve genç sporcuyu tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli Türkiye Spor Turnuva Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992 İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 14 Ağustos Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? 14 Ağustos Döviz Kuru: Dolar, Euro ne kadar? CANLI Döviz Kuru! Dolar, Euro kaç TL? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta hangi gün, hangi saatte yayınlanıyor? Can Atalay olayı ne? Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü mü? Can Atalay neden hapiste? Erden Timur kimdir, nereli, kaç yaşında? Erden Timur ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı? YKS BOŞ KONTENJANLAR: 2- 4 yıllık bölümler boş kontenjanlar açıklandı mı? Memura ek ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Memura ikramiye hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Ali Karacan kimdir, nereli? Ali Karacan ne iş yapıyor? Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır, ne anlama gelir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı! 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? ABD başkanlık seçimi ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? İşte ABD seçim tarihleri! PEGASUS 9 EURO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Pegasus indirimli bilet nasıl alınır? Pegasus 9 Euro+ vergi yurt dışı bileti kampanyası ne?
title