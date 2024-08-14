Afyonkarahisarlı Sporcu Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası, birbirinden yetenekli sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne olurken, 120 sporcunun mücadele ettiği bu önemli turnuvada Afyonkarahisarlı sporcu Ahmet Abay üçüncü oldu.

Afyonkarahisar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nü temsilen 5 sporcu, bir antrenör ve bir idareci yer aldı. Bu zorlu turnuvada, Afyonkarahisar'ın gururu Ahmet Abay, gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Satranç Şampiyonası, sporcuların strateji, zeka ve sabır gerektiren mücadeleleriyle dikkat çeken bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Bu yılki turnuvada Ahmet Abay, gösterdiği üstün performansla adından söz ettirdi. Turnuva boyunca rakipleri karşısında sergilediği soğukkanlılık ve stratejik hamlelerle üçüncülük elde ederek büyük bir başarı kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ahmet Abay'ın bu başarısını takdirle karşıladı ve genç sporcuyu tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR