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Afyonkarahisarlı Sporcu Elmas Başoğlu Gümüş Madalya Kazandı

Yunanistan'ın Loutra kentinde düzenlenen 'Akdeniz Ülkeleri Muaythai Şampiyonası ve Akdeniz Uluslararası Açık Kupası'nda Afyonkarahisarlı sporcu Elmas Başoğlu 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Emirdağ ilçesinde yaşayan sporcu Elmas Başoğlu, gümüş madalya kazanarak ilçeye bir gurur yaşattı. Sporu çok sevdiğini belirten Başoğlu, amacının Emirdağ'ını ve ülkemizi dünyada temsil etmek olduğunu söyledi.