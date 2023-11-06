Afyonkarahisarlı Sporcu Elmas Başoğlu Gümüş Madalya Kazandı
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Yunanistan'ın Loutra kentinde düzenlenen 'Akdeniz Ülkeleri Muaythai Şampiyonası ve Akdeniz Uluslararası Açık Kupası'nda Afyonkarahisarlı sporcu Elmas Başoğlu 2'nci olarak gümüş madalya kazandı. Emirdağ ilçesinde yaşayan sporcu Elmas Başoğlu, gümüş madalya kazanarak ilçeye bir gurur yaşattı. Sporu çok sevdiğini belirten Başoğlu, amacının Emirdağ'ını ve ülkemizi dünyada temsil etmek olduğunu söyledi.
Yunanistan'ın Loutra kentinde düzenlenen ' Akdeniz Ülkeleri Muaythai Şampiyonası ve Akdeniz Uluslararası Açık Kupası'nda Afyonkarahisarlı sporcu Elmas Başoğlu 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.
Emirdağ ilçesinde yaşayan sporcu Elmas Başoğlu, gümüş madalya kazanarak ilçeye bir gurur yaşattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emirdağlı sporcu Elmas Başoğlu, "Daha öncede 2023 yılı içerisinde; Muaythai Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3'ncüsü oldum. Sporu çok seviyorum. Amacım, Emirdağ'ını ve ülkemizi dünyada temsil etmek, başarıdan başarıya koşmaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR