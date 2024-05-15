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Afyonkarahisarlı Milli Vücut Geliştirme Sporcusu Aykut Turan İspanya'da Avrupa İkincisi Oldu

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Afyonkarahisar Afjim Spor Kulübü vücut geliştirme antrenörü milli sporcu Yusuf Evyurt ile yardımcı antrenörler Metehan Bodur, Enes Mert Evyurtve ve Burak Evyurt'un yetiştirmiş olduğu Türkiye şampiyonu Aykut Turan, İspanya'da gerçekleştirilen yarışmada 1/84 atletik fizik kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Afyonkarahisarlı milli vücut geliştirme sporcusu Aykut Turan, İspanya'da gerçekleştirilen yarışmada Avrupa ikincisi oldu.

Afyonkarahisar Afjim Spor Kulübü vücut geliştirme antrenörü milli sporcu Yusuf Evyurt ile yardımcı antrenörler Metehan Bodur, Enes Mert Evyurtve ve Burak Evyurt'un yetiştirmiş olduğu Türkiye şampiyonu Aykut Turan Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından İspanya'da gerçekleştirilen yarışmaya katıldı. Turan yarışmada 1/84 atletik fizik kategorisinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aykut Turan Türkiye İspanya Spor Spor Güncel Haberler

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