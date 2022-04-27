Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı - Haberler

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Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Afyonkarahisarlı sporclar büyük başarı elde etti.

SİVAS (İHA) - Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Afyonkarahisarlı sporclar büyük başarı elde etti.

Sivas'ta 17-25 Nisan tarihleri arasında, minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasına birçok şehirden bin 947 sporcu katıldı. Karşılaşmalar neticesinde, Afyonkarahisarlı sporcular Ceylin Aksaray, Zeynep Naz Kahvecigil ve Sultan Sarıgül büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Nisan, Sivas, Spor, Haberler

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