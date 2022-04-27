Afyonkarahisarlı karatecilerden Sivas'ta büyük başarı

SİVAS (İHA) - Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonasında Afyonkarahisarlı sporclar büyük başarı elde etti.

Sivas'ta 17-25 Nisan tarihleri arasında, minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasına birçok şehirden bin 947 sporcu katıldı. Karşılaşmalar neticesinde, Afyonkarahisarlı sporcular Ceylin Aksaray, Zeynep Naz Kahvecigil ve Sultan Sarıgül büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

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