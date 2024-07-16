Afyonkarahisarlı Atlet Mert Selek Balkan Şampiyonası Aday Kadrosuna Girdi

Afyonkarahisarlı atlet Mert Selek, Atletizm Türkiye Şampiyonasında kazandığı ikincilikle Balkan Şampiyonası aday kadrosuna girdi.

İzmir'de düzenlenen U-20 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda, 800 metre yarışında Mert Selek isimli genç sporcu Afyonkarahisar'ı gururlandırdı. Selek, 1: 52: 77'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu derecesiyle Balkan Şampiyonası aday kadrosuna girmeye hak kazanan Selek, hem Afyonkarahisar'ı hem de Türkiye'yi temsil etme imkanı buldu.

Genç atletin başarısı, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR