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Afyonkarahisar Voleybol Takımı Hedefini 2. Lig Olarak Belirledi

Afyonkarahisar Voleybol Takımı Hedefini 2. Lig Olarak Belirledi
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, voleybol takımını ziyaret ederek 2. Lig hedefleri hakkında konuştu. Takıma moral veren Kasapoğlu, oyunculara lokum ikram etti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren Gençlik Spor Kulübü voleybol takımını ziyaret etti.

Kasapoğlu, voleybol takımının antrenmanına katılarak oyuncularla sohbet etti, takıma olan güvenini dile getirdi. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "İnandık hocalarımıza, güvendik takımımıza. Hep birlikte çok daha büyük başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz 2. Lig" diyerek, takımın hedeflediği 2. Lig başarısına ulaşması için ellerinden gelen tüm desteği sunacaklarını belirtti. Ayrıca, moral verici bir jest olarak oyunculara lokum ikramında bulundu.

Ziyaretin devamında, Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın antrenörleri Samet Bakır ve Yunus Sincik de açıklama yaparak takımın son durumu ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Antrenör Samet Bakır, "Takımımızın oyuncuları çok istekli ve disiplinli. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi bir gelişim gösteriyorlar. Hedefimiz 2. Lig'e çıkmak ve bu başarıyı Afyonkarahisar'a yaşatmak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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