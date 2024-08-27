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Afyonkarahisar ve Uşak'ta Judo Zafer Turnuvası düzenlendi

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Afyonkarahisar ve Uşak'ta düzenlenen Judo Zafer Turnuvası, 60 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Afyonkarahisar ve Uşak'tan 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen Judo Zafer Turnuvası, kıyasıya mücadeleler sonucu sona erdi.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından tebrik edildi. Kasapoğlu, sporculara bundan sonraki müsabakalarda da başarılar diledi.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir fırsat oldu. Hem Afyonkarahisar hem de Uşak'tan gelen sporcular, gösterdikleri mücadeleyle büyük beğeni topladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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