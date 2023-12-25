Afyonkarahisar U14 Basketbol Ligi Tamamlandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol il temsilciği tarafından düzenlenen U-14 Basketbol Ligi tamamlandı.

Afyonkarahisar U14 Basketbol Ligi, dün oynanan final maçıyla sona erdi. Gazi Endüstri Meslek Lisesi, final maçında Çimento ile karşılaştı. Müsabakalar A ve B olmak üzere 2 grupta oynandı. A grubunda Çimento Spor ile Yeni Nesil takımları lig boyunca oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Çimento Spor ikili averajla finale yükseldi. B grubunda da oynadığı tüm maçları kazanan Gazi B takımı finalde Çimento Sporun rakibi oldu.

Oldukça çekişmeli geçen final maçında Çimento Spor, 40-12 mağlup durumda iken hakemin kararlarını beğenmeyerek 2. periyodun bitimine 27 saniye kala maçtan çekildi.

Gazi B takımı, lig boyunca oynadığı 11 maçta 11 galibiyet alarak namağlup şampiyonluğa ulaştı. Çimento 11 maçta 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederek ikinci oldu. - AFYONKARAHİSAR