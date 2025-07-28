Afyonkarahisar Spor Lisesi Kriket Takımları Şampiyonada Başarı Elde Etti

Afyonkarahisar Spor Lisesi Kriket Takımları Şampiyonada Başarı Elde Etti
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Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Kriket takımları, U19 Türkiye Şampiyonası'nda erkekler ikinci, kızlar üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Kriket takımları, Ankara'da düzenlenen U19 Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada hem erkek hem kız takımı dereceyle döndü.

Afyonkarahisar Spor Lisesi Erkek Kriket Takımı Türkiye ikincisi olurken, Kız Kriket Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Her iki takımın da gösterdiği üstün performans, Afyonkarahisar'da büyük sevince sebep oldu. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Elde edilen bu gurur verici başarıda emeği geçen idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederiz" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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