Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde Zafer Stadyumu Temizlendi

Afyonkarahisar Spor Kompleksindeki Zafer Stadyumu'nda temizlik çalışması yapıldı.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan 15 bin kişi kapasiteli Zafer Stadyumu her maç öncesi temizleniyor. Stadyum bu kez sezon öncesi temizlendi. Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ndeki toplam 12 personel, bir hafta süren temizlik çalışmasında görev aldı. Ekipler stadyumdaki koltukları, merdiven boşluklarını, antreleri, locaları, soyunma odalarını gibi iç ve dış alan temizledi. - AFYONKARAHİSAR