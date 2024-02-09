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Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlk ve Ortaokulu Spor Başarısı

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Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlk ve Ortaokulu, il genelinde yapılan müsabakalarda 38 madalya 4 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti. Okul, öğrencilerini geleceğe daha dinamik hazırlamak için 13 spor dalında açtığı kurslarla da dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlk ve Ortaokulu birinci dönemde il genelinde yapılan müsabakalarda 38 madalya 4 kupa kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Maver Kemal Arsoy Ortaokulu ve İlkokulu 13 spor dalında açtığı kurslarla öğrencilerini geleceğe daha dinamik hazırlıyor. Bu çerçevede öğrenciler okul bünyesinde açılan kurslarda aldığı eğitimler sayesinde birçok spor dalında madalya ve kupa kazandı. Okul Müdürü Nuri Altaş, Koordinatör Müdür Yardımcısı Murat Emirik, Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Mutlu ve öğretmenlerin destekleriyle 6 branşta müsabakalara katılan öğrenciler, başarılarıyla hem ailelerini hem de öğretmenlerini gururlandırdı. Okul Müdürü Altaş, ikinci dönem de tüm müsabakalara katılacaklarını ifade ederek, okul olarak elde ettikleri başarıyı her geçen daha yükseğe çıkaracaklarını söyledi.

Öte yandan okul öğrencilerinin ise ikinci dönemde de yeni başarılara imza atmak için çalıştıkları kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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