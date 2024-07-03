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Afyonkarahisar Masterler Kulübü Marmaris'te dostluk maçı sonrası denizin tadını çıkardı

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Afyonkarahisar Masterler Kulübü, Marmaris Masterler Kulübü ile oynadıkları dostluk maçının ardından deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Maçtan memnun kalan kulüp başkanı, 6-2'lik skorun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar Masterler Kulübü Muğla'nın Marmaris ilçesinde oynadıkları dostluk maçı sonrası denizin tadını çıkardı.

Afyonkarahisar futboluna uzun yıllar hizmet etmiş kişilerin futbolu bıraktıktan sonra bir arada olmak sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak için kurdukları Afyonkarahisar Masterler Kulübü takımı dostluk maçında Marmaris Masterler Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonrası Afyonkarahisar Masterler Kulübü üyeleri Marmaris'in dünyaca ünlü plajlarında deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Afyonkarahisar Masterler Derneği Başkanı Adnan Kasabalı ise takımın oynadığı oyundan memnun kaldıklarını ve 6-2'lık skorun kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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