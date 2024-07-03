Afyonkarahisar Masterler Kulübü Marmaris'te dostluk maçı sonrası denizin tadını çıkardı

Afyonkarahisar Masterler Kulübü Muğla'nın Marmaris ilçesinde oynadıkları dostluk maçı sonrası denizin tadını çıkardı.

Afyonkarahisar futboluna uzun yıllar hizmet etmiş kişilerin futbolu bıraktıktan sonra bir arada olmak sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak için kurdukları Afyonkarahisar Masterler Kulübü takımı dostluk maçında Marmaris Masterler Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonrası Afyonkarahisar Masterler Kulübü üyeleri Marmaris'in dünyaca ünlü plajlarında deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Afyonkarahisar Masterler Derneği Başkanı Adnan Kasabalı ise takımın oynadığı oyundan memnun kaldıklarını ve 6-2'lık skorun kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR