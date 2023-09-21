Afyonkarahisar Kocatepe Görme Engelliler Takımı Goalball Türkiye Turnuvasında İkinci Oldu

Konya'da düzenlenen Görme Engelliler Goalball Türkiye Kupası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden Kocatepe Görme Engelliler takımı 72 takımın katıldığı turnuvada ikinci oldu. Takım oyuncuları ve antrenör, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Afyonkarahisar Kocatepe Görme Engelliler takımı Goalball Türkiye Turnuvasında ikici oldu.

Konya'da düzenlenen Görme Engelliler Goalball Türkiye Kupası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden Kocatepe Görme Engelliler takımı 72 takımın katıldığı turnuvada ikinci oldu. Kente dönen takım oyuncuları ve antrenörden oluşan heyet Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR