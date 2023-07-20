Afyonkarahisar İscehisar İlçe Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları Halı Saha Turnuvası

Afyonkarahisar İscehisar İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik halı saha turnuvası yapıldı.

İscehisar ilçesinde başlatılan turnuvada dört gurupta toplamda 12 takımın mücadele edeceği belirtildi. Turnuva İlçe Müftüsü Muhammed Koçyiğit'in yaptığı başlama vuruşu ile start aldı. Turnuvanın belli aralıklarla gerçekleştirileceği ve etkinlik sonunda kazanan takıma çeşitli hediyeler verileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR