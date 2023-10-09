Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına Arama Kurtarma Eğitimi Verildi
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Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından jandarma personellerine arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde temel arama-kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ve ekiple beraber beceri kazanma konuları ele alındı.
Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( Afad ) bağlı görevliler tarafından jandarma personellerine arama kurtarma eğitimi verildi.
Afad personelleri tarafından İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlere temel arama-kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ve ekiple beraber beceri kazanma eğitimi verildi. Eğitim AFAD yerleşkesinde gerçekleştirildi. Dün başlayan eğitimin 4 grup halinde ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor