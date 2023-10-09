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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından jandarma personellerine arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde temel arama-kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ve ekiple beraber beceri kazanma konuları ele alındı.