Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Sporcuları Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Prof. Dr Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Taekwondo ve Eskrim branşlarında eğitim gören sporcuları ziyaret etti.

Kasapoğlu, genç sporcuların eğitimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen bu ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Sporcularımızın motivasyonunu artırmak ve onlara moral vermek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Gençlerimiz yarı yıl tatilini burada spor etkinlikleriyle verimli geçiriyor. Gençlerimize sporu sevdirmek, onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek ve disiplinli bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu nedenle, branşları ne olursa olsun, tüm genç sporcularımıza destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda, Kasapoğlu ve Erşen, genç sporculara çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR