Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Futbol Takımını Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Afyonspor futbol takımının antrenmanlarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Ziyaret sırasında Kasapoğlu, futbolculara baklava ikramında bulundu. Ziyarette, Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Erşen, Afyonspor futbol takımının antrenmanlarına katıldı. Kasapoğlu, takımın önümüzdeki maçlarından olan Kırklareli Spor ve Kömürspor karşılaşmalarının başarıyla sonuçlanması için futbolculara başarı dileğinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR