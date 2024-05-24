Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cankurtaran Adayı İçin Mülakat Düzenledi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere "Havuz Güvenliği ve Suda Canlı Kalma Teknikleri" mülakatına başvuran cankurtaran adayı için mülakat düzenledi. Mülakat, İl Müdürlüğünün Eğitim Komisyonu tarafından gerçekleştirildi.

Mülakata katılan aday, havuz güvenliği ve suda canlı kalma teknikleri konusundaki bilgi ve becerilerini komisyona sundu. Komisyon, adayın teorik bilgilerini, uygulamalı becerilerini ve genel tutumlarını değerlendirdi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin güvenli ve keyifli bir şekilde yüzmelerini sağlamak için cankurtaran eğitimine önem veriyoruz. Bu mülakatla, havuz güvenliği ve suda canlı kalma teknikleri konusunda bilgili ve becerikli cankurtaranlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Öte yandan spor ve eğitim branşlarında başvuran adayların değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR