Afyonkarahisar Gençlik Merkezi TEKNOFEST'te Ödüller Kazanmaya Devam Ediyor

Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri Teknoloji Kulübü gönüllüleri, TEKNOFEST yarışmalarında kazandıkları ödüllerle dikkat çekmeye devam ediyor.

117 takım ile TEKNOFEST'e en çok başvuru yapan merkezler arasında yer alan Afyonkarahisar Gençlik Merkezi, TEKNOFEST 2024'te de birçok takımı ile yarı finale yükseldi. TEKNOFEST 2024 Ön Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre, Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Teknoloji Kulübü gönüllülerinden oluşan 2Z1M takımı, Üniversite ve Üzeri Seviye Eğitim Teknolojileri Yarışmasında 90,67 puanla Türkiye genelindeki binlerce başvuru arasından ilk 3'e girerek Afyonkarahisar'ı en ön sıralarda temsil etmeye hazırlanıyor. - AFYONKARAHİSAR