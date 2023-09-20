Afyonkarahisar Gençlik Kampı'nda Gençlerle Kültürel Gezi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sultandağı Gençlik Kampı'na katılan 200 gençle bir araya geldi. Gençlerle birlikte Ayazini bölgesinde kültürel geziye katılan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini gençlere anlattı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Sultandağı Gençlik Kampı'na katılan 200 gençle bir araya geldi. Gençlerle birlikte Ayazini bölgesinde kültürel geziye katılan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini gençlere anlattı.

Yalova, Kocaeli, Sakarya, Nevşehir, Niğde, Aksaraya, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon ve Rize gibi çeşitli illerden gelen gençler Sultandağı Gençlik Kampı'na katıldı. Gerçekleştirilen kampta gençlerin son durağı ise tarihi Frig Vadisi oldu. Vadiyi gezen gençler bir birinden güzel tarihi eserleri yakından görme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen gezinin ardından konuşan Kasapoğlu, "Kampın amacı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen gençleri bir araya getirerek onların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktır" dedi.

İl Müdürü Kasapoğlu gençlere yönelik düzenlenen kampın gençlerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarına, birlikte vakit geçirmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağladığını söyledi. Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel zenginliğini de gençlere tanıtmanın önemli olduğunu da ifade etti. - AFYONKARAHİSAR