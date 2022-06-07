Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haberler

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Spor
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Konya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Duygu Gedik, memleketi Sandıklı'da çiçeklerle karşılandı.

Konya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Duygu Gedik, memleketi Sandıklı'da çiçeklerle karşılandı.

Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından karşılanan Gedik'in şampiyonluğu kutlandı.

Okul müdürü Halil Erhan Kaplan, Gedik'e çeyrek altın hediye etti.

Şuhut'ta yaren gecesi düzenlendi

Büyük Taarruz'un 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Şuhut'ta yaren gecesi etkinliği yapıldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi'nin bahçesindeki programa, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Recep Bozkurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Spor

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