Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haberler

Afyonkarahisar'dan kısa kısa Konya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Duygu Gedik, memleketi Sandıklı'da çiçeklerle karşılandı. Konya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Duygu Gedik, memleketi Sandıklı'da çiçeklerle karşılandı. Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından karşılanan Gedik'in şampiyonluğu kutlandı. Okul müdürü Halil Erhan Kaplan, Gedik'e çeyrek altın hediye etti. Şuhut'ta yaren gecesi düzenlendi Büyük Taarruz'un 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Şuhut'ta yaren gecesi etkinliği yapıldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi'nin bahçesindeki programa, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Recep Bozkurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. AA / Hüseyin Ünlüsoy - Spor Türkiye Konya Spor Haberler

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