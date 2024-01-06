Afyonkarahisar'dan genç güreşçilerin hedefi Türkiye Şampiyonası

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aralarında milli sporcuların da bulunduğu 10 güreş sporcusu genç kız, şubatta düzenlenecek 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.

Taşoluk beldesinde kurulan spor kulübü bünyesinde önce futbol, ardından güreş takımı oluşturuldu.

Beldedeki güreş takımının 12 yıldır yetiştirdiği sporcular, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler elde etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, kendilerine duyulan güvenin sporcuların da azmiyle hiç boşa çıkarılmadığını söyledi.

Aldıkları destekle sporcuların başarı odaklı çalıştığını vurgulayan Kasapoğlu, "Şubat ayında bir şampiyonamız var. Sporcular şu an ona hazırlanıyor. Oradan da ciddi bir derece bekliyoruz. Haziran ve ağustosta Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Oradan da bir derece bekleyeceğiz. Biz, genç kızlarımızı olimpiyatlara taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Aile desteği, başarıyı getirdi

Güreş antrenörü Yakup Yağcı da güreş takımındaki 30 sporcudan 10'nun şampiyonaya hazırlandığını dile getirdi.

Sporcuların antrenmanlara ailelerinin de desteğiyle severek geldiğini aktaran Yağcı, "En büyük hedefimiz Afyonkarahisar'dan 2028 Olimpiyatları'na sporcu göndermek. Bu hedef doğrultusunda aralıksız çalışıyoruz."dedi.

Milli sporcu Hava Konca ise 8 yıldır güreşle ilgilendiğini belirterek, "Abilerim güreşçiydi. Onlarla antrenmanlara gidiyordum. Bir süre sonra güreşle ilgilenmeye başladım. Ailem her zaman arkamda. Hedefim ilk olarak Avrupa şampiyonu olup, olimpiyatlara katılmak." ifadesini kullandı.

Sporculardan Yağmur Karabacak da ailelerinin ve devletin desteğiyle disiplinli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.