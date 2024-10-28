Afyonkarahisar'dan Balkan Kros Şampiyonası'na Milli Takım Seçimi

Antalya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Türkiye Şampiyonası'nda 40-45 yaş master kategorisinde yarışan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Süleyman Büyükbezgin Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçildi.

Büyükbezgin, 9 Kasım'da Romanya'da yapılacak Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Süleyman Büyükbezgin'i başarısından dolayı tebrik etti. Kasapoğlu, "Süleyman Bey'in göstermiş olduğu bu başarı, kentimiz ve ülkemiz adına gurur verici. Hem sporcu disiplinini koruyarak bu yaş kategorisinde zirveye çıkması hem de uluslararası bir turnuvada ülkemizi temsil edecek olması Afyonkarahisar için büyük bir onurdur. Balkan Kros Şampiyonası'nda kendisine başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın son yıllarda sporun birçok branşında elde ettiği başarılarla adını duyurduğunu ve bu başarıların devamı için tüm sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR