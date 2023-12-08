Afyonkarahisar'da Yurtlar Arası Spor Turnuvaları Düzenlenecek

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla yurtlar arası spor turnuvaları düzenleyecek. Turnuvalar, 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek ve dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla yurtlar arası spor turnuvaları düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yurt müdürleri ile online toplantıda bir araya gelerek voleybol, basketbol ve futbol branşlarına katılacak yurt takımlarının fikstürleri çekildi.

Turnuvalar, 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Yurtlarda yapılan spor faaliyetleri ile 14 bin öğrenci arasından yurdu temsil edecek takımlar belirlenerek il genelinde düzenlenen yurtlar arası turnuvalara katılacak. Turnuvaların sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek ve en iyi dereceyi elde eden takımlar ve sporcular Türkiye genelinde düzenlenecek olan bölge yarışmalarına gidebilecek. - AFYONKARAHİSAR