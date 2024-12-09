Afyonkarahisar'da Yurt Lig Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar'da bu yıl düzenlenen Yurt Lig Voleybol Müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Farklı GSB yurtlarından gelen öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlar yaşattı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Cennet Durgut tarafından takdim edildi.

Kasapoğlu, gençlerin spor aracılığıyla kazandıkları değerler üzerinde durdu. Kasapoğlu, "Bugün burada, hem öğrencilerimizin yeteneklerini sergiledikleri hem de sporun birleştirici gücünü hissettikleri çok özel bir gün yaşıyoruz. Bu turnuva, gençlerimize sadece sporu değil, aynı zamanda birlikte çalışmanın, hedeflere ulaşmak için kararlı olmanın önemini de öğretti". - AFYONKARAHİSAR